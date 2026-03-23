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Apartamentos en venta en Opcina Motovun, Croacia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Motovun, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Motovun, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 3
Esta encantadora casa del siglo XVIII, eclécticamente reformada, está escondida en una pinto…
$476,916
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