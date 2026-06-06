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Villas con garaje en venta en Opcina Lovran, Croacia

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3 propiedades total found
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Situado en un barrio tranquilo cerca de la encantadora ciudad de Lovran, esta villa moderna …
$2,01M
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Área 482 m²
Descubra una joya escondida en la encantadora ciudad de Lovran, Opatija, Croacia, una lujosa…
$2,13M
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AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 307 m²
Número de plantas 3
La villa moderna se encuentra en un barrio tranquilo cerca de Lovran con una hermosa vista p…
$2,01M
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Ardor real estate agency
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Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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