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Propiedades residenciales en venta en Opcina Krasic, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Krasic, Croacia
Casa 3 habitaciones
Krasic, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
I26917 Kučer
$40,964
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Casa 4 habitaciones en Krasic, Croacia
Casa 4 habitaciones
Krasic, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Número de plantas 2
I27046 Krašić
$106,281
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Parámetros de las propiedades en Opcina Krasic, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
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