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Apartamentos con garaje en venta en Opcina Kostrena, Croacia

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3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos un lujoso apartamento situado en la primera planta de un nuevo edificio moderno, s…
$769,960
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
Una villa pareada para alquiler a largo plazo con vistas al mar está a la venta. La villa es…
$838,912
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Apartamento 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento totalmente amueblado situado en la planta baja de un edificio moderno …
$861,896
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