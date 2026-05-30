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Casas del mar en Venta en Opcina Fuzine, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 1 habitacion en Fuzine, Croacia
Casa 1 habitacion
Fuzine, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Situada en una zona tranquila de Fužine, esta casa unifamiliar ofrece una impresionante vist…
$183,585
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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