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Villas en venta en Opcina Dobrinj, Croacia

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1 propiedad total found
Villa en Dobrinj, Croacia
Villa
Dobrinj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 367 m²
Número de plantas 3
Situado en una generosa parcela de 2.115 m2 en el borde tranquilo de un pintoresco pueblo en…
$1,71M
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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