Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Lika-Senj County
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Lika Senj County, Croacia

;
bienes raíces comerciales
29
Hotel Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Hotel 480 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 480 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Área 480 m²
Apartamento casa primera fila al mar en la isla Pag conectado al continente por el puente!La…
$1,32M
Dejar una solicitud
Hotel 750 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 750 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 24
Área 750 m²
Hotel con restaurante cerca del mar, a solo 100 metros del mar en la isla de Pag (peninsula)…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 1 000 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 000 m²
Nuevo hotel 4 **** en la costa en Senj a sólo 50 metros del mar!La ciudad de Senj es una de …
$4,86M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 3 510 m² en Opcina Vrhovine, Croacia
Hotel 3 510 m²
Opcina Vrhovine, Croacia
Dormitorios 47
Nº de cuartos de baño 47
Área 3 510 m²
Unico hotel de 3*** estrellas de posición estratégica en el camino a los Lagos de Plitvice c…
$3,40M
Dejar una solicitud
Hotel 289 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 289 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 289 m²
Descubra la isla Rab y maravillosa casa de 4 apartamentos en Kampor a menos de 100 metros de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 511 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 511 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 511 m²
Una oportunidad de inversión inmobiliaria excepcional está disponible en una ubicación coste…
$1,60M
Dejar una solicitud
Hotel 410 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 410 m²
SENJ AREA – Residencia exclusiva frente al agua con acceso directo al mar – ¡Primera fila a …
$1,60M
Dejar una solicitud
Hotel 1 000 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 25
Área 1 000 m²
Pag Island Family Hotel en venta: Elegante 1000 metros cuadrados. Retreat with Guest House a…
$3,43M
Dejar una solicitud
Hotel 110 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 110 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Situado en la zona de Karlobag de Dalmacia, directamente en la orilla del mar en la primera …
$1,01M
Dejar una solicitud
Hotel 600 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 600 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 600 m²
En el paseo marítimo en el corazón de la ciudad de Pag, esta excepcional propiedad ofrece un…
$2,17M
Dejar una solicitud
Hotel 460 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 460 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Increíble propiedad con 4 apartamentos y piscina en Lukovo Sugarje!¡Nunca has visto la vista…
$666,882
Dejar una solicitud
Hotel 353 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 353 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 353 m²
Villa de lujo con 4 apartamentos bien cuidados cerca del mar, totalmente equipado y amueblad…
$1,37M
Dejar una solicitud
Hotel 594 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 594 m²
Casa de lujo en Lopar en la isla Rab, a sólo 600 metros del mar, con vistas al mar!El área t…
$1,74M
Dejar una solicitud
Hotel 724 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 724 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Área 724 m²
Incompleto edificio de un hotel en la primera línea al mar en Rtina!¡El descenso privado a l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 593 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 593 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 593 m²
Amplia casa de huéspedes en la península de Pag, primera fila al mar!Preciosa propiedad turí…
$1,60M
Dejar una solicitud
Hotel 510 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 510 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 510 m²
Isla de Pag, Novalja – Villa con 20 Apartamentos A solo 300 metros del mar – ¡Oportunidad de…
$5,95M
Dejar una solicitud
Hotel 230 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Propiedad única en primera línea al mar en la zona de Senj con descenso directo al mar!Magní…
$822,285
Dejar una solicitud
Hotel 20 875 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 20 875 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 86
Nº de cuartos de baño 86
Área 20 875 m²
Única oportunidad de inversión en la península de Pag - hotel devastado para la remodelación…
$5,26M
Dejar una solicitud
Hotel 300 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 300 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Área 300 m²
Una casa unifamiliar con 5 apartamentos está en venta en una zona tranquila, a 300 metros de…
$972,289
Dejar una solicitud
Hotel 420 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 420 m²
Estamos encantados de presentar una exclusiva oportunidad de bienes raíces en una bahía prot…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 1 045 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 1 045 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 045 m²
PAG ISLAND, PAG – Spacious Seaside Hotel with Investment Potential, Right by the Sea!Un herm…
$1,94M
Dejar una solicitud
Hotel 450 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 450 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Descubre la encantadora región de Krlobag en Croacia, una joya sin descubrir, intacta por mu…
$951,699
Dejar una solicitud
Hotel en Opcina Vrhovine, Croacia
Hotel
Opcina Vrhovine, Croacia
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Hotel en venta o en alquiler!Nuevo hotel en venta cerca de los Lagos de Plitvice - uno de lo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 365 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 365 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 365 m²
Le presentamos una casa de apartamentos situada a solo 250 metros de la playa más cercana y …
$1,02M
Dejar una solicitud
Hotel 420 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Karlobag, servicio de catering 1ST ROW TO THE SEA, superficie 420m2, en dos plantas con 176 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 550 m² en Korenica, Croacia
Hotel 550 m²
Korenica, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Cerca de Korenica, Parque Nacional de los Lagos de Plitvice Un pequeño hotel familiar bien e…
$495,992
Dejar una solicitud
Hotel 1 673 m² en Prozor, Croacia
Hotel 1 673 m²
Prozor, Croacia
Habitaciones 25
Área 1 673 m²
www.biliskov.com ID: 14949Otočac, Ličko Lešće Ubicado en el corazón de la naturaleza, este h…
$5,19M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir