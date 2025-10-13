Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Istria County
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Istria County, Croacia

Grad Porec
5
De inversiones Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
De inversiones en Opcina Krsan, Croacia
De inversiones
Opcina Krsan, Croacia
ISTRIA, INVESTMENTO PROYECTO VILLA KRŠAN, PERMIT BUILDING, 99 €/M2! La tierra de inversión s…
$4,98M
Dejar una solicitud
De inversiones en Grad Porec, Croacia
De inversiones
Grad Porec, Croacia
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
READY BUSINESS en Roviño, Croacia
READY BUSINESS
Roviño, Croacia
Negocios listosEnfermería en la costa croata! Una oportunidad única de inversión en un secto…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Krsete, Croacia
De inversiones
Krsete, Croacia
I23782 Kršete
$664,292
Dejar una solicitud
De inversiones en Opcina Marcana, Croacia
De inversiones
Opcina Marcana, Croacia
ISTRIA Investment opportunity – the land of total area of 60.000 m2 for an attractive invest…
$1,86M
Dejar una solicitud
De inversiones en Racice, Croacia
De inversiones
Racice, Croacia
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Dejar una solicitud
De inversiones en Varvari, Croacia
De inversiones
Varvari, Croacia
I28545 Baderna
$830,365
Dejar una solicitud
DEVELOPMENT PROJECT en Roviño, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Roviño, Croacia
Proyecto de desarrollo.En Rovinj, Croacia, a 300 m del mar, una parcela de 12058 m2 para el …
$1,64M
Dejar una solicitud
DEVELOPMENT PROJECT en Grad Porec, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croacia
Proyecto de desarrollo.En Istria Croata, Porec, 5,5 hectáreas de terreno de desarrollo, que …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Property InvestProperty Invest
De inversiones en Opcina Barban, Croacia
De inversiones
Opcina Barban, Croacia
Exceptional investment property for sale in the beautiful surroundings of Barban! Property d…
$436,495
Dejar una solicitud
De inversiones en Grad Porec, Croacia
De inversiones
Grad Porec, Croacia
I28992 Poreč
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Opcina Medulin, Croacia
De inversiones
Opcina Medulin, Croacia
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23M
Dejar una solicitud
DEVELOPMENT PROJECT en Grad Porec, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croacia
Presentamos un proyecto de desarrollo.Superficie terrestre: 6000Superficie total de la insta…
$25,21M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Istria County

bienes raíces comerciales
hoteles
negocio listo
Realting.com
Ir