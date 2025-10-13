Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Negocio en Venta en Istria County, Croacia

Negocio listo 30 000 m² en Bale, Croacia
Negocio listo 30 000 m²
Bale, Croacia
Área 30 000 m²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88M
Dejar una solicitud
READY BUSINESS en Vodnjan, Croacia
READY BUSINESS
Vodnjan, Croacia
Área 25 000 m²
Negocios listosTierra con una planta de energía solar (conectada). Planta solar 2.2 MW, 25.0…
$3,75M
Dejar una solicitud
READY BUSINESS en Pola, Croacia
READY BUSINESS
Pola, Croacia
Negocios listosEn Pula, Croacia, en la costa adriática, 630 arcos equipados para yates.No pr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
READY BUSINESS en Opcina Liznjan, Croacia
READY BUSINESS
Opcina Liznjan, Croacia
Negocios listosUn negocio de larga data en el sur de la Península Adriática de Istria, rodea…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
