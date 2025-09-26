Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Grad Porec, Croacia

5 propiedades total found
De inversiones en Varvari, Croacia
De inversiones
Varvari, Croacia
I28545 Baderna
$830,365
Dejar una solicitud
De inversiones en Grad Porec, Croacia
De inversiones
Grad Porec, Croacia
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Grad Porec, Croacia
De inversiones
Grad Porec, Croacia
I28992 Poreč
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT en Grad Porec, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croacia
Presentamos un proyecto de desarrollo.Superficie terrestre: 6000Superficie total de la insta…
$25,21M
Dejar una solicitud
DEVELOPMENT PROJECT en Grad Porec, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croacia
Proyecto de desarrollo.En Istria Croata, Porec, 5,5 hectáreas de terreno de desarrollo, que …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
