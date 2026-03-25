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Oficinas en Venta en Grad Delnice, Croacia

Oficina Borrar
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Oficina 1 000 m² en Cedanj, Croacia
Oficina 1 000 m²
Cedanj, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
A spacious hospitality-residential property is for sale, located in the heart of Gorski Kota…
$459,678
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