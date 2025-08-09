Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Biograd na Moru
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Grad Biograd na Moru, Croacia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Grad Biograd na Moru, Croacia
Villa
Grad Biograd na Moru, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Maravillosa villa con piscina en Biograd-na-moru a solo 400 metros de la playa.Villa está co…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa en Grad Biograd na Moru, Croacia
Villa
Grad Biograd na Moru, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Una y única propiedad en la primera línea al mar con olivar en posición absolutamente aislad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir