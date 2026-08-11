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Propiedades residenciales en venta en Donja Stubica, Croacia

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apartamentos
3
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Donja Stubica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Donja Stubica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
I26448 Toplička
$178,805
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Casa 6 habitaciones en Donja Stubica, Croacia
Casa 6 habitaciones
Donja Stubica, Croacia
Habitaciones 6
Área 323 m²
Número de plantas 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Apartamento 3 habitaciones en Kamenjak, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kamenjak, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Apartamento 3 habitaciones en Kamenjak, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kamenjak, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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