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Estudios con Jardín en venta en Phnom Penh, Camboya

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Khan Daun Penh
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Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

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