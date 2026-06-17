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Estudios con garaje en venta en Phnom Penh, Camboya

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Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 36/43
Un estudio llave en mano con un sistema de hogar inteligente con un área de 39.28 metros cua…
$162,182
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Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

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