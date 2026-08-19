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Propiedades residenciales en venta en Vitosha, Bulgaria

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apartamentos
18
casas independientes
15
33 propiedades total found
Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
$697,574
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 170 m²
Piso 3/6
DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Vende apartamento de cuatro pisos con ACT 16 en prados Mana…
$438,403
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Adosado Adosado en Sofía, Bulgaria
Adosado Adosado
Sofía, Bulgaria
$1,00M
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International real estate agency Habita
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Casa 6 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 6
Área 250 m²
Agencia "Kvadrat" se complace en ofrecerle una hermosa casa soleada en el excelente barrio d…
$290,656
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 81 m²
Piso 3
DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES En venta es un apartamento de un dormitorio en Dragalevtsi …
$221,546
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Casa en Vladaya, Bulgaria
Casa
Vladaya, Bulgaria
$596,383
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Agencia
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Agency Kvadrat offers for sale apartments in a residential building with shops, apartments a…
Precio en demanda
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Agencia inmobiliaria QUADRATE presenta a su atención apartamento de 2 dormitorios al pie de …
$47,701
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Apartamento 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 159 m²
Agency Square presents to your attention a spacious, four bedroom apartment with spacious an…
$184,649
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 120 m²
$155,762
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
$99,082
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 75 m²
Piso 1/4
without a commission! on a straight line from the developer! Full support of the transac…
$144,818
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Apartamento 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Agency Kvadrat offers for sale a three-storey town house type in the Pavlovo district next t…
$276,611
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Apartamento 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
$427,185
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Ático Ático 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Bestay Property presenta un lujoso ático amueblado de dos dormitorios de alta gama en un pre…
$1,09M
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Building data: 5 floors with 2 entrances, elevator (ground floor - last floor each wing) One…
Precio en demanda
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Villa 7 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Villa 7 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 584 m²
Número de plantas 2
Bestay Property presenta el complejo hotelero en venta, ubicado en una casa de pueblo de la …
$1,60M
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Casa 9 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 9 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Casa 8 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
$454,307
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
$97,351
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
Área 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
$67,064
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 100 m²
$151,436
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 360 m²
Presentamos a su atención una hermosa casa familiar, completamente acabada y parcialmente am…
$535,705
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Apartamento 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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