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Casas en Venta en Vitosha, Bulgaria

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15 propiedades total found
Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
$697,574
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Adosado Adosado en Sofía, Bulgaria
Adosado Adosado
Sofía, Bulgaria
$1,00M
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Agencia
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Casa 6 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 6
Área 250 m²
Agencia "Kvadrat" se complace en ofrecerle una hermosa casa soleada en el excelente barrio d…
$290,656
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Vladaya, Bulgaria
Casa
Vladaya, Bulgaria
$596,383
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 120 m²
$155,762
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Villa 7 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Villa 7 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 584 m²
Número de plantas 2
Bestay Property presenta el complejo hotelero en venta, ubicado en una casa de pueblo de la …
$1,60M
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Casa 9 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 9 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Casa 8 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
$454,307
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
Área 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 100 m²
$151,436
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 360 m²
Presentamos a su atención una hermosa casa familiar, completamente acabada y parcialmente am…
$535,705
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 70 m²
$64,901
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Casa 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
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