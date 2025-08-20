Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

6 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 3 habitaciones en la costa sur en Sve…
$231,611
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 3 habitaciones en el complejo Centaur…
$231,611
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Unique Maisonette Apartment in South Bay Beach Complex, Sveti Vlas, …
$115,224
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 4 habitaciones con vistas al mar en e…
$143,040
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 4 habitaciones de maisonette repartid…
$366,621
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una maisonette única con vistas panorámicas al …
$231,611
