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Apartamentos en venta en Stara Zagora, Bulgaria

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Maglizh
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Apartamento amueblado con 1 dormitorio en un complejo cerrado con comodidades en el pueblo r…
$63,944
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
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El complejo residencial más nuevo (mini-town) con muchas comodidades en el nuevo distrito de…
$78,748
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Casa con una parcela en un tranquilo y tranquilo pueblo de Kosharitsa, a 3 km del famoso com…
$61,619
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 65 m²
$186,102
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
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Complejo de casas adosadas modernas a solo 1 km de Sunny Beach ResortUbicaciónEl complejo se…
$215,085
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de un dormitorio - Oasis de paz cerca de la playa de Sunny En la pintoresca esq…
$48,679
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TekceTekce
Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 86 m²
Azur Aqua 2 es un lujoso complejo residencial con impresionantes vistas al mar, situado en l…
$350,568
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 41 m²
Apartamentos en un complejo residencial con piscina en el tranquilo pueblo de Kosharitsa, a …
$48,257
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Área 38 m²
Nuevo complejo residencial con comodidades en la zona de desarrollo dinámico de BurgasUbicac…
$71,114
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwAheloy,PołudnioweWybrzeżeOfrecemos a la venta un …
$61,205
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa de dos dormitorios en Venera Palace, Sunny Beach Amplias interiores, comodidades de lu…
$192,122
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Nuevo complejo residencial con piscina en Varna, Alen MakUbicaciónAlain Mak es un lugar tran…
$97,085
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio en Sunny Beach ubicación ideal y comodidad de vida Venta de un estudio compacto y f…
$48,679
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Área 66 m²
$187,116
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
Ofrecemos una hermosa casa de tres plantas totalmente amueblada con vistas al mar en Varna, …
$784,771
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSvetiVlas,południowewybrzeżeEl complejo Raduga 1 …
$76,357
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 63 m²
Nuevo complejo residencial panorámico en Varna, en el distrito de AsparukhovoUbicaciónEl dis…
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
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Área 63 m²
El nuevo complejo residencial moderno de 7 plantas en Burgas, en la zona de desarrollo dinám…
$112,420
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Apartamento 4 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 4
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Propiedad búlgara en venta: apartamento en Nessebar, Costa del Sur Poseidon - Nessebar compl…
$368,799
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento con un dormitorio en Sunny Beach La Costa Sunny es una ubicación única donde el…
$68,584
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de un dormitorio – Confort en una zona tranquila de St.Vlas El apartamento con …
$81,816
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en St. Vlas, Costa del Sur El complejo Lazur 1 está …
$129,152
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Ravda, Costa Sur Riviera Fort Beach - pu…
$86,538
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sunny Beach, Sur Coast El complejo Lagun…
$50,312
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Inmobiliaria en Bulgaria en venta: apartamento en Sveti Vlas, costa sur Tryavna Playa se enc…
$84,027
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Nessebar, Costa del Sur El complejo Esteban se en…
$184,607
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Aheloy, Costa del Sur Le ofrecemos un estudio en …
$49,794
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de una habitación en Holy Vlass para exigentes Presentamos una oportunidad únic…
$96,818
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSłonecznymBrzegu,PołudnioweWybrzeżeComplejo resid…
$72,097
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sunny Beach, Sur Coast Trakia es un comp…
$83,006
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