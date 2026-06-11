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Apartamentos con Terraza en venta en Sozopol, Bulgaria

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Chernomorets
23
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/4
Aquí hay un anuncio profesional para uno de los complejos más populares en la costa - Green …
$141,241
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Agencia
Bulgarian Expert
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Tipos de propiedades en Sozopol

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sozopol, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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