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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Sozopol, Bulgaria

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Chernomorets
29
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
🌅 Wake up to the sound of the waves in Sozopol with a breathtaking view of the sea! ✨We pre…
$222,800
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
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Tipos de propiedades en Sozopol

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sozopol, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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