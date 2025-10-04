Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sozopol
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Sozopol, Bulgaria

Apartamento 3 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 5/5
Ofrecemos un espacioso ático de tres dormitorios, elegantemente amueblado, con vistas fronta…
$240,000
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
