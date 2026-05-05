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Apartamentos del lago en venta en Pomorie, Bulgaria

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Aheloy
87
Kableshkovo
8
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 5/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio, sin amueblar y disponible a petición, c…
$99,059
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Tipos de propiedades en Pomorie

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Pomorie, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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