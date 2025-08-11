Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Pomorie, Bulgaria

Aheloy
69
Kableshkovo
12
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 2/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en PRIMERA L…
$93,196
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
