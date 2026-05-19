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Áticos con Terraza en Venta Bulgaria

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Provincia de Burgas
24
Nesebar
6
Sveti Vlas
7
Aheloy
5
Ático Borrar
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2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 - органи
$285,602
VAT
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Ático Ático 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 224 m²
Piso 6/6
🏡 Descripción de la propiedad Le ofrecemos un exclusivo ático de 3 habitaciones en el pre…
$170,688
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Parámetros de las propiedades en Bulgaria

con Garaje
con Jardín
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con Piscina
Baratos
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