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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Bulgaria

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Provincia de Burgas
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Sveti Vlas
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Aheloy
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Piso 3/4
🏠 Espacioso para toda la familia: apartamento de 4 habitaciones en Sunny Day 3Ofrecemos a la…
$129,431
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
ANTONIA: Increíble apartamento de dos niveles con enormes terrazas!Ponemos a su atención un …
$121,364
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con Garaje
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con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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