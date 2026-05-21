Apartamentos de varios niveles cerca del club de golf en venta en Bulgaria

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Provincia de Burgas
15
Nesebar
3
Sveti Vlas
6
Aheloy
4
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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
🌊 Panorama del Mar y Dos Niveles de Confort: Adosado de tres habitaciones en Bay VIEW VILLAS…
$114,272
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Agencia
Bulgarian Expert
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