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Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
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Pomorie, Bulgaria
de
$243,661
Victoria Casa Casa Zdessy kazhdy diseñado con zabotoy o su comodidad y coziness.📌 Información básicaCategoría: La venta secundariaTipo: CasaPlaza General: 116 m2Plaza: 166 m2Tipo de extremo: En la cápsulaRegión: Pomorie, BolgariyaPrecio: 209 000 €Precio por m2: exacto✨ Ventajas del complejo🔹…
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Invest Cafe
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Pueblo de cabañas Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
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Pueblo de cabañas Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgaria
de
$384,727
Año de construcción 2026
Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente idea…
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