Casas de obra nueva en Nesebar, Bulgaria

Pueblo de cabañas Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgaria
de
$384,727
Año de construcción 2026
Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente idea…
Casa club Elite Nesebar
Nesebar, Bulgaria
de
$86,669
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 54–84 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡El nuevo edificio del constructor para todo el año! No más de cinco minutos de una hermosa playa y en una ubicación perfecta! Sin cuota de mantenimiento! Hay cinco pisos + una planta sótano. 20 apartamentos, 20 plazas de aparcamiento, 20 almacenes. El edificio tiene una entrada y un ascenso…
