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Locales comerciales en venta en Viena, Austria

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23 propiedades total found
Oficina 110 m² en Viena, Austria
Oficina 110 m²
Viena, Austria
Área 110 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$773 247
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Hotel 8 100 m² en Viena, Austria
Hotel 8 100 m²
Viena, Austria
Habitaciones 150
Área 8 100 m²
Un hotel con una empresa de gestión con un largo contrato de arrendamiento con una ubicación…
$40,34M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Oficina 36 m² en Viena, Austria
Oficina 36 m²
Viena, Austria
Área 36 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$254 281
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Oficina 279 m² en Viena, Austria
Oficina 279 m²
Viena, Austria
Área 279 m²
Piso 1
ThaliastraßeEsta oficina representativa en un antiguo edificio bien mantenido desde aprox. 1…
$967 943
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Hotel 3 592 m² en Viena, Austria
Hotel 3 592 m²
Viena, Austria
Habitaciones 35
Área 3 592 m²
Piso -2/4
14. Distrito PenzingEl Nest Natur Hostel está situado en el 14. distrito Penzing, justo en J…
$18,45M
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Apartment house en Viena, Austria
Apartment house
Viena, Austria
Área 1 900 m²
La propiedad en cuestión es una casa de descanso esquina a partir de finales del siglo. La f…
$15,09M
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TekceTekce
Oficina 103 m² en Viena, Austria
Oficina 103 m²
Viena, Austria
Área 103 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$716 611
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Propiedad comercial en Viena, Austria
Propiedad comercial
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
El edificio de 300 años está situado en una ubicación excepcional entre el Wienerwald a los …
$1,85M
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De inversiones 215 m² en Viena, Austria
De inversiones 215 m²
Viena, Austria
Área 215 m²
Después de décadas de propiedad familiar, esta casa multifamiliar necesitada de renovación s…
$580 659
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Oficina 403 m² en Viena, Austria
Oficina 403 m²
Viena, Austria
Área 403 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$2,88M
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Small apartment in Hutteldorf en Viena, Austria
Small apartment in Hutteldorf
Viena, Austria
Área 30 m²
Small apartment in need of renovation in a beautiful, renovated old building A small, fine 1…
$127 690
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Beautiful Apartment House en Viena, Austria
Beautiful Apartment House
Viena, Austria
Área 835 m²
Beautiful apartment house in good condition 12 apartments with balcony 1 garage space …
$6,17M
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Hotel 3 591 m² en Viena, Austria
Hotel 3 591 m²
Viena, Austria
Habitaciones 77
Área 3 591 m²
$21,16M
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Tienda en Viena, Austria
Tienda
Viena, Austria
Inquilinos: bajo peticiónUtilidad: unos 200.0 m2Ingresos por año: 51.336,48 eurosIndexación:…
$1,16M
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Propiedad comercial 914 m² en Viena, Austria
Propiedad comercial 914 m²
Viena, Austria
Área 914 m²
Se ofrece espacio comercial a la venta en un distrito central y de fácil acceso en Viena. E…
$2,55M
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Very Beautiful Apartment House en Viena, Austria
Very Beautiful Apartment House
Viena, Austria
Área 839 m²
Very beautiful old building rental property approximately 830 m² with 20 existing apartme…
$3,76M
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Oficina 218 m² en Viena, Austria
Oficina 218 m²
Viena, Austria
Habitaciones 3
Área 218 m²
Número de plantas 1
Una oficina está en venta o alquilada en una ubicación muy céntrica y fácilmente accesible e…
$858 349
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district en Viena, Austria
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Viena, Austria
Oficina de la compañía de seguros con un alto rendimiento, Viena, distrito 21.Superficie úti…
$622 620
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return en Viena, Austria
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Viena, Austria
Superficie útil: aprox. 780.00 m2 (+ 70 m2 sótano).Ingresos por año: 127.000 EUR.Indexación:…
$2,82M
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Small Apartment House With Potential en Viena, Austria
Small Apartment House With Potential
Viena, Austria
Área 500 m²
Apartment house with potential - 7 apartments - Potential through rent increase upon…
$2,95M
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A modern hotel in one of the central locations of Vienna en Viena, Austria
A modern hotel in one of the central locations of Vienna
Viena, Austria
Habitaciones 165
Área 950 m²
Un hotel moderno en una de las ubicaciones centrales de Viena, con 160 habitaciones, suites,…
$83,67M
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Hotel 8 500 m² en Viena, Austria
Hotel 8 500 m²
Viena, Austria
Habitaciones 150
Área 8 500 m²
Hotel con empresa de gestión con un largo contrato de arrendamiento con una ubicación centra…
$41,19M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Tienda en Viena, Austria
Tienda
Viena, Austria
Inquilinos: cadena de supermercados asiáticas, grandes minoristas de té, estacionamiento sub…
$3,22M
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