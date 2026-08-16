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Tiendas en venta en Austria

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Tienda 1 000 m² en Himmelberg, Austria
Tienda 1 000 m²
Himmelberg, Austria
Área 1 000 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante de trabajo situado en una parte popular y muy visitada d…
$889,238
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Tienda en Viena, Austria
Tienda
Viena, Austria
Inquilinos: bajo peticiónUtilidad: unos 200.0 m2Ingresos por año: 51.336,48 eurosIndexación:…
$1,16M
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Tienda en Viena, Austria
Tienda
Viena, Austria
Inquilinos: cadena de supermercados asiáticas, grandes minoristas de té, estacionamiento sub…
$3,22M
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return en Viena, Austria
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Viena, Austria
Superficie útil: aprox. 780.00 m2 (+ 70 m2 sótano).Ingresos por año: 127.000 EUR.Indexación:…
$2,82M
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