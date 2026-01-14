УП "Квадратный метр"

La agencia "Square meter" inició sus actividades en 1999. Durante este período, la empresa aumentó el ritmo de su desarrollo cada año. En 2006, la agencia ocupó el primer lugar según los resultados de la Asociación Bielorrusia “Real Estate” en la nominación “Asociado Fiable” y el segundo lugar en la nominación “Reliability and professionalism”. Hoy la empresa tiene una oficina representativa en la ciudad de Borisov. La agencia ofrece una amplia gama de servicios para la compra, venta, tanto comerciales como residenciales. Entre los empleados de la agencia, tanto los inmobiliarias certificados como los abogados experimentados que ayudarán a resolver a sus clientes una variedad de problemas inmobiliarios.