УП "Квадратный метр"

Belarús, Minsk
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
1999
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Русский
Página web
m2.by
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

La agencia "Square meter" inició sus actividades en 1999. Durante este período, la empresa aumentó el ritmo de su desarrollo cada año. En 2006, la agencia ocupó el primer lugar según los resultados de la Asociación Bielorrusia “Real Estate” en la nominación “Asociado Fiable” y el segundo lugar en la nominación “Reliability and professionalism”. Hoy la empresa tiene una oficina representativa en la ciudad de Borisov. La agencia ofrece una amplia gama de servicios para la compra, venta, tanto comerciales como residenciales. Entre los empleados de la agencia, tanto los inmobiliarias certificados como los abogados experimentados que ayudarán a resolver a sus clientes una variedad de problemas inmobiliarios.

Servicios
  • compra de apartamentos, habitaciones, casas, cabañas y cabañas,
  • venta
  • cambio
  • Administración de tierras,
  • inmobiliaria comercial.
Kvadratnyj Metr
Agencias cercanas
БизнесХаус
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 6 Bienes raíces comerciales 2
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2021
Propiedades residenciales 49 Bienes raíces comerciales 7 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 2
Sotni metrov ( Cientos de metros ) es una empresa orientada al cliente. Para nosotros, la legalidad de nuestras transacciones, la seguridad de nuestros acuerdos y la comodidad y comodidad de nuestros clientes son igualmente importantes. Brindamos servicios en los mercados de vivienda secunda…
Партнер для всех
Belarús, Barawlyany
Propiedades residenciales 177 Bienes raíces comerciales 41 Alquiler a largo plazo 47 Parcelas 5
La misión de la empresa «Partner for all»: El compromiso de la empresa con la más alta calidad y solución completa del complejo de servicios en el sector inmobiliario, que conduce al desarrollo de la propia empresa y un aumento del número de socios que confían en nuestra confiabilidad. «High…
Сильван-Инвест
Belarús, Minsk
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 33 Bienes raíces comerciales 73 Alquiler a largo plazo 43 Parcelas 2
El objetivo principal de nuestra empresa al proporcionar servicios son las transacciones inmobiliarias rápidas y de alta calidad. Además, monitoreamos constantemente el mercado para proporcionar a nuestros clientes recomendaciones actualizadas para transacciones de propiedades comerciales. H…
ООО"Твой Маёнтак"
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 109 Bienes raíces comerciales 13 Alquiler a largo plazo 3 Parcelas 11
OOO Your Maentak se estableció en noviembre de 2016 y durante este tiempo ya se ha convertido en un hogar para sus agentes inmobiliarios profesionales y agentes inmobiliarios. La administración de la compañía tiene más de 10 años de experiencia en bienes raíces. Aunque la compañía todavía es…
