PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
percentco.ae/
Sobre la agencia

ESTADO REAL DEL PERCENTE
Agencia inmobiliaria autorizada en Dubai. Trabajamos directamente con los desarrolladores principales.
Nuestros servicios son totalmente gratuitos para los compradores de propiedades de mercado primario.
Comprar a través de nuestra agencia es más rentable que comprar directamente del desarrollador.

Ayudamos a los inversores a comprar propiedades en etapas tempranas de construcción con los mejores descuentos y condiciones exclusivas.

+30–50% de crecimiento de precios durante la construcción
Ingresos garantizados de alquiler después de la terminación
Planes de pago flexibles de los desarrolladores
Acceso a ofertas fuera del mercado

Total de ofertas cerradas: 1.700 millones de dólares
ROI cliente promedio: 15%

Servicios

SERVICIO 360°

Propiedad de los desarrolladores principales
Encontramos apartamentos, villas y casas adosadas sólo de desarrolladores de confianza. Mostramos las mejores opciones para su presupuesto. Sin cargos ocultos. Sabes exactamente lo que compras.

Servicio para clientes internacionales
Trabajamos con clientes de todo el mundo. Ayudamos a abrir una cuenta bancaria, elegir la propiedad y comprarla remotamente. Todo está claro y con apoyo personal.

Ingresos de alquiler y crecimiento de precios
Mostramos qué propiedades traen más ingresos. Comparamos áreas, calculamos posibles alquileres y pronosticamos crecimiento de precios.

Apoyo jurídico
Nuestros especialistas le guían a través de todo el proceso de compra. Chequeamos documentos, preparamos contratos y nos aseguramos de que todo sea seguro y legal.

Equipo de expertos
Nuestro equipo son los mejores profesionales inmobiliarios de UAE. Trabajamos con compradores “para sí mismos” e inversores con carteras valen millones.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 07:11
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Lunes
09:00 - 21:00
Martes
09:00 - 21:00
Miércoles
09:00 - 21:00
Jueves
09:00 - 21:00
Viernes
09:00 - 21:00
Sábado
09:00 - 21:00
Domingo
09:00 - 21:00
Nuestros agentes en Emiratos Árabes Unidos
Mair Teza
Mair Teza
491 propiedad
