PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Servicios

SERVICIO 360°



Propiedad de los desarrolladores principales

Encontramos apartamentos, villas y casas adosadas sólo de desarrolladores de confianza. Mostramos las mejores opciones para su presupuesto. Sin cargos ocultos. Sabes exactamente lo que compras.



Servicio para clientes internacionales

Trabajamos con clientes de todo el mundo. Ayudamos a abrir una cuenta bancaria, elegir la propiedad y comprarla remotamente. Todo está claro y con apoyo personal.



Ingresos de alquiler y crecimiento de precios

Mostramos qué propiedades traen más ingresos. Comparamos áreas, calculamos posibles alquileres y pronosticamos crecimiento de precios.



Apoyo jurídico

Nuestros especialistas le guían a través de todo el proceso de compra. Chequeamos documentos, preparamos contratos y nos aseguramos de que todo sea seguro y legal.



Equipo de expertos

Nuestro equipo son los mejores profesionales inmobiliarios de UAE. Trabajamos con compradores “para sí mismos” e inversores con carteras valen millones.