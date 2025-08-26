Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Sobre la agencia

Real Estate Gallery es tu socio confiable en el mercado inmobiliario de Tailandia. Con nosotros, las inversiones se vuelven seguras y agradables. Hemos estado operando con éxito en el mercado tailandés durante más de 15 años. Nuestra reputación habla por sí misma: 5 de cada 10 de nuestros clientes vienen por recomendación, 6 de cada 10 vuelven a nosotros.

Tres oficinas - Pattaya - Phuket - Moscú

¿Buscando propiedades junto al mar, nuevas viviendas o instalaciones de inversión? Tenemos todo para inversores de habla rusa.

Conocemos a cada desarrollador y trabajamos para nuestros clientes.

• Acompañamos al cliente desde el conocimiento hasta el encubrimiento

• Asesoramiento jurídico

Más de 4.000 transacciones

Las mejores ofertas del mercado

• Inversiones rentables en bienes raíces

Nuevos desarrollos en Pattaya, Phuket y Bangkok

• Bienes inmuebles secundarios