  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Dupp

Dupp

Corea del Sur, Seúl
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2020
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 03:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Certificati
Nuestros agentes en Corea del Sur
Kate Dupp
Kate Dupp
1 propiedad
Agencias cercanas
TSA
Corea del Sur, Seúl
Bienes raíces comerciales 3
Nos centramos en identificar y adquirir tierras en lugares únicos y ayudar a los inversores individuales a realizar inversiones de tierras oportunas, seguras y rentables en Corea del Sur. Adquirimos tierra directamente desde pre-extratamientos bancarios y subastas gubernamentales para ofrece…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir