Ein Immobilienmakler ist ein Spezialist, der sich mit dem Kauf, dem Verkauf, dem Austausch und der Vermietung von Wohn— und Nichtwohnräumen beschäftigt, mit anderen Worten — ein Vermittler zwischen dem Verkäufer und dem Käufer (Eigentümer und Mieter) der Immobilie.

Die wichtigsten Eigenschaften, die ein Immobilienfachmann benötigt:

Organisiertheit,

Kontaktfreudigkeit,

Höflichkeit,

Stressresistenz,

Mobilität,

Kreativität,

Proaktivität.

Wichtige Faktoren bei der Organisation einer profitablen Arbeit eines Agenten sind auch Fremdsprachenkenntnisse, ein Führerschein und ein persönliches Auto, die sichere Nutzung eines PCs und anderer Bürogeräte. Im Allgemeinen ist ein moderner erfolgreicher Immobilienmakler ein Spezialist, der eine Vielzahl von Fähigkeiten kombiniert: ein Anwalt, ein Ökonom, ein Psychologe und ein Vermarkter in einer Person.

Die Hauptaufgaben eines Immobilienmaklers

Zu den Hauptaufgaben eines Immobilienmaklers gehören:

Beratung von Kunden

Der Agent berät Käufer und Verkäufer von Immobilien in allen rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten der Transaktion. Er erklärt die Besonderheiten der Verträge, begleitet die Erledigung der Hypothek, informiert über die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Suche nach geeigneten Optionen

Ein professioneller Immobilienmakler überwacht ständig die Angebote und wählt für den Kunden die relevantesten Optionen aus, die den Anforderungen nach Standort, Fläche und Preis vollständig entsprechen.

Präsentation von Objekten

Der Agent organisiert Ansichten der Räume, zeigt ihre Vorzüge, stellt Informationen kompetent zur Verfügung, um einen potenziellen Käufer oder Mieter zu interessieren.

Verhandlung und Begleitung eines Geschäfts

In der letzten Phase verhandelt der Immobilienmakler über Preis, Zahlungsbedingungen, Rabatte und vieles mehr. Dann begleitet er die Erledigung der Transaktion vollständig, bevor die Schlüssel übergeben werden.

Auf diese Weise spart ein professioneller Agent den Aufwand und die Zeit des Kunden erheblich und maximiert seinen Nutzen aus dem Geschäft.

Besonderheiten der Arbeit von Immobilienmaklern in verschiedenen Ländern

Die Besonderheiten der Arbeit von Immobilienmaklern können je nach Land unterschiedlich sein.

Russland

In Russland arbeiten Immobilienmakler in der Regel in Agenturen und schließen im Namen des Unternehmens einen Vertrag mit dem Kunden ab. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, nach Optionen für Kundenoptionen zu suchen und Transaktionen zu organisieren.

USA

In den USA arbeiten Agenten häufiger als Privatunternehmer. Sie suchen selbst nach Kunden und bieten ihre Dienstleistungen an. Hier sind Agenten vielseitiger und können sowohl die Interessen von Käufern als auch von Verkäufern vertreten.

Europa

In europäischen Ländern werden Immobilientransaktionen unter Beteiligung von Rechtsanwälten und Notaren durchgeführt. Agenten suchen nach Optionen und organisieren Ansichten.

Wie Sie sehen können, hat das System der Arbeit von Agenten in verschiedenen Ländern seine eigenen Besonderheiten. Aber überall hilft ihre Professionalität, Geld und Nerven beim Kauf eines Eigenheims zu sparen.

Regulierung der Arbeit von Agenten auf legislativer Ebene

Die Regulierung auf legislativer Ebene der Arbeit von Agenturen und Immobilienfachleuten auf der ganzen Welt erfolgt auf unterschiedliche Weise. In einigen Ländern kann jeder Makler tätig werden, es werden keine besonderen Anforderungen an Agenten gestellt. Gleichzeitig erfordert diese Art von Aktivität in einigen anderen Staaten eine angemessene Ausbildung (Kurse usw.) und eine Lizenzierung.

Auch die Tätigkeit von Maklern in vielen Ländern wird auf staatlicher Ebene durch spezielle Gesetze und Vorschriften geregelt. Dies ist notwendig, um die Rechte der Verbraucher zu schützen und einheitliche Regeln für die Arbeit auf dem Markt festzulegen.

Zum Beispiel wurde in Russland ein Gesetz «Über die Teilnahme am Aktienbau» verabschiedet, das die Beziehung von Bauherren und Hauskäufern regelt. Agenten sind verpflichtet, dieses Gesetz zu befolgen.

In den USA gelten die Gesetze der Bundesstaaten für Immobilien und professionelle Maklerverbände (NAREA, NAR). Die Mitgliedschaft in solchen Verbänden ist oft obligatorisch.

In Großbritannien gibt es staatliche Aufsichtsbehörden, z. B. die Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler, die diesen Dienstleistungssektor reguliert.

So ermöglicht die gesetzliche Regelung einen zivilisierteren Markt für Immobilienmaklerdienstleistungen.

Wie man einen guten Immobilienmakler wählt: Tipps

Befolgen Sie die folgenden Tipps, um einen professionellen Immobilienmakler zu wählen:

Überprüfen Sie die Dokumente und Qualifikationen . Stellen Sie sicher, dass der Agent über die entsprechende Lizenz, Zertifikate und Mitgliedschaft in Berufsverbänden verfügt.

. Stellen Sie sicher, dass der Agent über die entsprechende Lizenz, Zertifikate und Mitgliedschaft in Berufsverbänden verfügt. Stellen Sie sicher, dass der Agent Erfahrung mit Wohnraum in Ihrem Bezirk hat. Finden Sie heraus, wie viele Jahre sich ein Agent auf den lokalen Immobilienmarkt spezialisiert hat.

Finden Sie heraus, wie viele Jahre sich ein Agent auf den lokalen Immobilienmarkt spezialisiert hat. Schauen Sie sich die Bewertungen im Internet für unabhängige Ressourcen an. Dies wird helfen, eine objektive Meinung zu bilden.

Dies wird helfen, eine objektive Meinung zu bilden. Bewerten Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten bei einem persönlichen Treffen. Ein guter Agent sollte einen angenehmen Eindruck hinterlassen und Ihre Wünsche sorgfältig hören.

Ein guter Agent sollte einen angenehmen Eindruck hinterlassen und Ihre Wünsche sorgfältig hören. Fragen Sie ihn nach seiner Erfahrung mit Immobilien, die der von Ihnen gesuchten Immobilie ähneln. Echte Erfahrung ist wichtig.

Dieser Ansatz erhöht die Chancen, einen verantwortlichen Spezialisten zu finden und Immobilien erfolgreich zu kaufen / zu verkaufen.