  4. Wohnquartier Two bedroom apartment in Igalo

ID: 28744
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

A furnished, new two bedroom apartment for sale in Igalo, 300 m from the sea. The apartment is 55 m2, has two terraces, and is located on the second floor of the building. A new bus station is going to be built in the immediate vicinity, which is planned to be completed by the beginning of the summer tourist season in 2025. It is also planned to build an Olympic swimming pool with all the accompanying facilities, a few minutes' walking distance from the apartment.

