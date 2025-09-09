  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama. Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama. Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km. Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$533,993
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
Hütte Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,526
Hütte Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,257
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528,125
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$305,139
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti o…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Alle anzeigen Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
The family house is located in Brca - Sutomore. It has two floors and an open view of the sea. The distance from the beach is only 330m as the crow flies. On the ground floor there are two bedrooms, while on the first floor there is a kitchen with a dining room and a large living room. Ther…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen