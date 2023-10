New complex of villas Luna (Serenity Mansions) with a private beach, Tilal Al Ghaf, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €852,463

115–137 m² 2

Die LIV Residence befindet sich im Herzen des beliebten Ferienortes Dubai Marina. In den letzten Etagen des 26. und 27. gibt es Penthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern; von der 1. bis zur 25. Etage Apartments mit 1-3 Schlafzimmern und Studios von 43 Quadratmetern. m.; Unten befinden sich ein Außenpool, ein Fitnesscenter, Cafés und Geschäfte. Die LIV Residence bietet einen Blick auf die Hauptattraktionen von Dubai: Gulf Clean Water, Palm Jumeirah Palm Island, JBR Beach, Atlantis Hotel und Ferris Wheel. Infrastruktur: - Ein Außenpool, umgeben von einer Terrasse mit Blick auf den Kanal und die Wolkenkratzer der Dubai Marina; - Spielplätze im In- und Außenbereich; - ein gemeinsames Erholungsgebiet mit Landschaftsgestaltung; - Sportkomplex; - Sauna und Spa; - Restaurants und Geschäfte. Ort: Emirates Golf Club - 5 Minuten; Riesenrad Ain Dubai - 12 Minuten; Aquaventure Waterpark Waterpark und Lost Chambers - 16 Minuten; Sportkomplex Ski Dubai - 13 Minuten; Burj Khalifa in der Innenstadt - 25 Minuten; Flughafen Al Maktoum - 33 Minuten. In der Gegend von Dubai Marina gibt es eine Straßenbahn, es gibt U-Bahn-Stationen. Die Sheikh Zayed Road ist für jeden Teil der Stadt zugänglich.