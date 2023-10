Exclusive Seahaven Sky luxury apartments overlooking the marina, sea, islands, Ain Dubai, in Dubai Marina, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €472,219

Kapitulation vor: 2026

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Elite-Stadthaus mit luxuriösem Innendesign in Damac Hills 2. Die Bewohner von Verona haben Zugang zu allen Annehmlichkeiten: Wellenbad, schwimmendes Kino, Café, Grillplatz, Kinderspielplatz, Riesenschachbrett, Amphitheater, Bauernhof, Laufbänder, Radweg, Volleyball- und Basketballplätze, Fußballplatz, Cricketfeld, Fitnessbereich, offenes Fitnessstudio, Tennisplätze und Knödeltennis, Paintballpark. Ort: - 15 Minuten – Jumeirah Village Circle. - 25 Minuten – Dubai Investment Park. - 30 Minuten – Madinat Jumeirah. - 35 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai. - 37 Minuten – Mall of the Emirates. Der Kauf eines Stadthauses in Verona ist eine profitable Option für Investoren, die passives Einkommen erzielen möchten. Die Rentabilität des Projekts beträgt 6,5 %. Zahlungsplan: 20% - Anzahlung 50% - im Bau 30% - nach Fertigstellung Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!