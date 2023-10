Residential complex with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €180,000

44–117 m² 2

Kapitulation vor: 2026

LEBENSSTIL IN SAMANA GOLF ANSICHTEN Der Samana Golf Views-Komplex bietet einen einzigartigen Lebensstil, der von der dynamischen Atmosphäre der Region Dubai Sports City inspiriert ist. Der Komplex bietet nicht nur luxuriöse Wohnräume, sondern auch einen herrlichen Blick auf die malerische Umgebung. Hier können Sie jeden Tag eine Kombination aus Schönheit, Natur und modernen Annehmlichkeiten genießen. Samana Golf Views hat viele Möglichkeiten für einen aktiven Lebensstil. Aufgrund der Lage des Komplexes in Dubai Sports City haben die Bewohner Zugang zu Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten. In der Nähe gibt es Sportplätze, Fitnesscenter und Restaurants. Die Bewohner können dynamische Aktivitäten und Unterhaltung in der Nähe des Hauses genießen. INNENBAU Die Kombination aus Architektur und raffiniertem Interieur von Samana Golf Views schafft einen idealen Raum fürs Leben. Der Komplex verfügt über umweltfreundliche Parkplätze mit sicheren Plätzen für Autos. In Fitnessbereichen können die Bewohner unabhängig vom Wetter einen aktiven Lebensstil pflegen und sich um die Gesundheit kümmern. Im großen Fitnessstudio können Sie in einer gemütlichen Atmosphäre trainieren. Der Spielplatz – ist ein sicherer und unterhaltsamer Ort für Kinder, an dem sie aktiv Zeit verbringen können. Restaurants und Cafés im Komplex bieten eine große Auswahl an Gerichten, damit die Bewohner mit Freunden oder der Familie lecker essen können, ohne den Komplex verlassen zu müssen. INNENQUARTALS Samana Golf Views hat verschiedene Arten von Apartments. Es gibt Dreizimmerwohnungen sowie Studios mit privaten Pools. Die Bewohner können in ihren eigenen Pools mit Panoramablick schwimmen und sich mitten im Herzen der Stadt entspannen. Die Fenster der Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf den Pool, die Grünflächen und die malerischen Golfplätze. Dies verleiht den Apartments einen Charme und ermöglicht es den Mietern, die natürliche Schönheit direkt von zu Hause aus zu genießen. FÖRDERUNG DURCH Umgeben von der Wohnanlage Samana Golf Views gibt es viele Attraktionen. Wenn Sie in den Himmel schauen, sehen Sie Dubais Auge –, ein riesiges Riesenrad, das die Vielseitigkeit und Dynamik der Stadt symbolisiert. Hier können Sie die atemberaubende Aussicht auf die Metropole bewundern. Mall of the Emirates hat viel Spaß. Hier können die Bewohner Geschäfte, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten genießen und einzigartige Momente mit Familie und Freunden schaffen. Keine weniger beeindruckende Attraktion – Atlantis, The Palm. Der legendäre Hotel- und Unterhaltungskomplex in Palm Jumeirah bietet viele Möglichkeiten zur Entspannung und Unterhaltung. Die Bewohner können Strände, einen Wasserpark, Gourmet-Restaurants und andere Aktivitäten genießen.