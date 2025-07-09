  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Bugatti

Wohnkomplex Bugatti

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,28M
BTC
62.8343453
ETH
3 293.4166829
USDT
5 222 730.8454736
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33198
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Business Bay (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    45

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen zwischen Automobilkunst und Wohnraum verschwimmt. Bugatti Residence ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern das Ausführungsbeispiel der Philosophie "L’Art de Vivre". Die Fassade des Gebäudes repliziert die fluiden, aerodynamischen Linien der französischen Riviera und schafft ein Gefühl der Dynamik auch in der statischen. Jede Residenz hier ist einzigartig, wie ein handmontiertes Auto, bietet Eigentümer nicht nur Quadratmeter, sondern den Status eines Sammlerobjekts. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die sich an die kompromisslosen Luxus, wo die Aufmerksamkeit auf Detail und Exklusivität des Dienstes zu einem absoluten erhöht.

Die Bewohner können einen Panoramablick auf den Burj Khalifa und den Wasserkanal genießen, während sie in einer Atmosphäre voller Privatsphäre sind. Das Projekt bietet die Riviera Mansions-Sammlung, benannt nach ikonischen europäischen Städten, und die limitierte Sky Mansion Penthouse-Serie. Ein einzigartiges Merkmal der Penthäuser sind persönliche Autolifte, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Supercar direkt in das Wohnzimmer zu liefern und ihn in einen Teil des Innenraums zu verwandeln. Das Life at Bugatti Residence ist ein täglicher Aufenthalt an der Spitze der Welt, wo jedes Element des Raumes entworfen ist, um maximalen Komfort zu gewährleisten und den außergewöhnlichen Geschmack des Besitzers hervorzuheben.

Wohnungen

  • 2-Zimmer-Residenz, Fläche von 246 m2, Preis ab $5,282,505

  • 3-Zimmer-Residenz, Fläche von 446 m2, Preis ab $10,510,551

  • 4-Zimmer-Residenz, Fläche ab 610 m2, Preis auf Anfrage

  • 4-Zimmer-Penthouse, Fläche 1216 m2, Preis ab $42,205,582

  • 4-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage, Fläche 922 m2, Preis auf Anfrage

  • 5-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage, Fläche 2131 m2, Preis auf Anfrage

  • 6-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage (quadriplex), Fläche 4377 m2, Preis $81,688,223

Infrastruktur des Projekts:

  • Private Riviera-Strand: Eine private Lagune mit echtem Sand und die Atmosphäre eines Elite Badeorts innerhalb der Metropole.

  • Autolifte: High-Tech-Aufzüge zum Transport von Autos direkt in die Penthäuser.

  • VIP-Lounge: Ein geschlossener Raum für Bewohner und ihre Gäste, dekoriert im Unterschrift Bugatti Stil.

  • Wellness-Komplex: Ein erstklassiges Spa-Center, ein moderner Fitness-Club und Ruhebereiche.

  • Private Pools: Individuelle Panorama-Pools auf den Terrassen der meisten Residenzen.

  • Erstklassige Dienstleistungen: Persönliche Chauffeur-Services, 24/7 Concierge-Services, Sicherheit und ein privater Koch.

Dieses Projekt stellt eine seltene Investitionsmöglichkeit im Ultra-Luxus-Segment dar, wo eine weltbekannte Marke seit Jahrzehnten Liquidität und Exklusivität garantiert. Bugatti Residences ist Ihre Chance, einen Ort in der Geschichte durch die Wahl eines Lebens mit der Geschwindigkeit der Träume.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Marina Place 1 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$561,600
Wohnanlage Franck Muller Vanguard
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$342,466
Wohnanlage Maison Elysee
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$180,795
Wohnanlage Cavalli Couture
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,62M
Wohnanlage Clearpoint
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,28M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Bugatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,28M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage New Elo 3 Residence with a swimming pool xlose to Downtown Dubai, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$349,399
ELO 3 ist ein Wohnkomplex, in dem der Luxus eines urbanen Umfelds harmonisch mit der Pracht der Natur verbunden ist. Die anmutig gewölbten Türme des Projekts sind mit einer Kaskade von Balkonen verziert, die einen atemberaubenden Panoramablick auf die malerischen Parks bieten. Apartments mit…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Alle anzeigen Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Wellington Ocean ist ein moderner Wohnkomplex auf Dubai-Inseln mit minimalistischer Ästhetik und durchdachter Infrastruktur.Wellington Ocean ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Wellington Developments, der einen modernen Lebensstil am Meer bildet.Vorteile von Wellington Meer:- Moderne Arch…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Greenridge
Wohnanlage Greenridge
Wohnanlage Greenridge
Wohnanlage Greenridge
Wohnanlage Greenridge
Alle anzeigen Wohnanlage Greenridge
Wohnanlage Greenridge
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$800,437
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus in der neuen Greenridge-Gemeinschaft im Emaar South-Gebiet! Neben dem Golfplatz! Tolle Lage mit schnellem Zugang zu wichtigen Orten in Dubai! Eine ausgezeichnete Option für Familienleben und Investitionen! Umgeben von üppiger Natur! Wir finden Wohnungen mit einem güns…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen