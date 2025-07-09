Wohnkomplex Bugatti

Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen zwischen Automobilkunst und Wohnraum verschwimmt. Bugatti Residence ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern das Ausführungsbeispiel der Philosophie "L’Art de Vivre". Die Fassade des Gebäudes repliziert die fluiden, aerodynamischen Linien der französischen Riviera und schafft ein Gefühl der Dynamik auch in der statischen. Jede Residenz hier ist einzigartig, wie ein handmontiertes Auto, bietet Eigentümer nicht nur Quadratmeter, sondern den Status eines Sammlerobjekts. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die sich an die kompromisslosen Luxus, wo die Aufmerksamkeit auf Detail und Exklusivität des Dienstes zu einem absoluten erhöht.

Die Bewohner können einen Panoramablick auf den Burj Khalifa und den Wasserkanal genießen, während sie in einer Atmosphäre voller Privatsphäre sind. Das Projekt bietet die Riviera Mansions-Sammlung, benannt nach ikonischen europäischen Städten, und die limitierte Sky Mansion Penthouse-Serie. Ein einzigartiges Merkmal der Penthäuser sind persönliche Autolifte, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Supercar direkt in das Wohnzimmer zu liefern und ihn in einen Teil des Innenraums zu verwandeln. Das Life at Bugatti Residence ist ein täglicher Aufenthalt an der Spitze der Welt, wo jedes Element des Raumes entworfen ist, um maximalen Komfort zu gewährleisten und den außergewöhnlichen Geschmack des Besitzers hervorzuheben.

Wohnungen

2-Zimmer-Residenz, Fläche von 246 m2, Preis ab $5,282,505

3-Zimmer-Residenz, Fläche von 446 m2, Preis ab $10,510,551

4-Zimmer-Residenz, Fläche ab 610 m2, Preis auf Anfrage

4-Zimmer-Penthouse, Fläche 1216 m2, Preis ab $42,205,582

4-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage, Fläche 922 m2, Preis auf Anfrage

5-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage, Fläche 2131 m2, Preis auf Anfrage

6-Zimmer-Penthouse + Himmel Garage (quadriplex), Fläche 4377 m2, Preis $81,688,223

Infrastruktur des Projekts:

Private Riviera-Strand: Eine private Lagune mit echtem Sand und die Atmosphäre eines Elite Badeorts innerhalb der Metropole.

Autolifte: High-Tech-Aufzüge zum Transport von Autos direkt in die Penthäuser.

VIP-Lounge: Ein geschlossener Raum für Bewohner und ihre Gäste, dekoriert im Unterschrift Bugatti Stil.

Wellness-Komplex: Ein erstklassiges Spa-Center, ein moderner Fitness-Club und Ruhebereiche.

Private Pools: Individuelle Panorama-Pools auf den Terrassen der meisten Residenzen.

Erstklassige Dienstleistungen: Persönliche Chauffeur-Services, 24/7 Concierge-Services, Sicherheit und ein privater Koch.

Dieses Projekt stellt eine seltene Investitionsmöglichkeit im Ultra-Luxus-Segment dar, wo eine weltbekannte Marke seit Jahrzehnten Liquidität und Exklusivität garantiert. Bugatti Residences ist Ihre Chance, einen Ort in der Geschichte durch die Wahl eines Lebens mit der Geschwindigkeit der Träume.