Neubauwohnungen in Rumänien

Bukarest
1
Ilfov
1
Otopeni
1
Aparthotel in einem 4-Sterne-Hotel in Bukarest, betrieben von der Wyndham-Hotelkette
Aparthotel in einem 4-Sterne-Hotel in Bukarest, betrieben von der Wyndham-Hotelkette
Otopeni, Rumänien
von
$183,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionsmöglichkeit: Zimmer im 4-Sterne-BUCHAREST AIRPORT HOTEL unter dem Management der Wyndham-Gruppe   ✔️ Lage: Nur 150 Meter von den Terminals des internationalen Flughafens Bukarest entfernt – 16 Millionen Passagiere pro Jahr ✔️ Bis zu 15 % jährliches passives Einkommen nac…
Wohnanlage Barajul Arges Street Bucharest
Wohnanlage Barajul Arges Street Bucharest
Bukarest, Rumänien
von
$1,64M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
