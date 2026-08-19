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Wohnungen in Rumänien

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Bukarest
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Otopeni
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9 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Otopeni, Rumänien
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Studio 1 zimmer
Otopeni, Rumänien
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnungen werden im Flughafen Wyndham Garden Bukarest (Bucharest, Rumänien) verkauft.Dir…
$49,415
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Studio in Otopeni, Rumänien
Studio
Otopeni, Rumänien
Fläche 24 m²
Stockwerk 2/3
Investition in Hotel Real Estate in Bukarest ab 48.750 €Eine Gelegenheit, in ein modernes 4-…
$56,465
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Wohnung 2 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 2 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
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Wohnung in Hatzfeld, Rumänien
Wohnung
Hatzfeld, Rumänien
Jimbolia, Rümanien an der Grenze zu Serbien (4 km) und zu Ungarn (47 km) und 40 km von Timis…
$4,23M
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Wohnung 4 zimmer in Voluntari, Rumänien
Wohnung 4 zimmer
Voluntari, Rumänien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/5
We offer you for sale an Airbnb investment opportunity in a fresh new area of the city named…
$409,084
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Studio 1 zimmer in Otopeni, Rumänien
Studio 1 zimmer
Otopeni, Rumänien
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/4
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Wohnung 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!Investition in ein Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham G…
$220,704
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Wohnung 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!Beteiligung an einem Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham…
$48,981
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Studio 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Studio 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/8
Wir bieten Ihnen ein sehr modernes Studio zum Verkauf. Tolle Investitionsmöglichkeit, perfek…
$87,009
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Eigenschaftstypen in Rumänien

studio-wohnungen
1 Zimmer

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