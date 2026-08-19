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Grundstücke in Rumänien

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Grundstück in Dealu Babii, Rumänien
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Grundstück
Dealu Babii, Rumänien
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Grundstück in Licurici, Rumänien
Grundstück
Licurici, Rumänien
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Grundstück in Bukarest, Rumänien
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Bukarest, Rumänien
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Grundstück in Bukarest, Rumänien
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Grundstück in Botiz, Rumänien
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Botiz, Rumänien
Fläche 109 600 m²
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Grundstück in Tarnova, Rumänien
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Tarnova, Rumänien
Fläche 115 m²
Wir bieten ca. 110 Hektar Weinberge in Rumänien, ca. 50 km von Arad (70 km von der ungarisch…
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