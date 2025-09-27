Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Rumänien

Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) in Bukarest, Rumänien
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bukarest, Rumänien
Fläche 11 485 m²
Etagenzahl 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
9% Yield Office Building for Sale in Voluntari, Rumänien
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Rumänien
Fläche 7 100 m²
Etagenzahl 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
