Wohnkomplex New Ruby Residence with swimming pools and fitness areas, JVC, Dubai, UAE

Ruby ist ein Projekt von Binghatti, das raffinierte Studios und geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern bietet. Jedes Detail in Ruby wird zum letzten Detail gedacht, um die Atmosphäre des perfekten Stils zu schaffen. Natürliche hochwertige Materialien werden in den Innenräumen verwendet - strahlender Marmor, warmes Holz und bodendeckende Verglasung, die den Raum mit natürlichem Licht ausfüllt. Dies ist ein Ort, wo Luxus und Gemütlichkeit harmonisch kombinieren, und offene Layouts schaffen das Gefühl von unendlichem Raum.

Ruby ist das sorgfältig durchdachte Konzept des Lebens, wo jede Minute voller Komfort ist. Genießen Sie die besten Annehmlichkeiten: ein Infinity-Pool für Erwachsene, ein Kinderbecken, ein speziell ausgestatteter Yogabereich, moderne Fitnessräume, ein Jogging-Track und stilvolle Loungebereiche im Freien. Sie können fit halten, genießen Sie die Momente der Abgeschiedenheit und verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben in der gemütlichen Atmosphäre hier.

Einrichtungen:

Indoor- und Outdoor-Fitnessbereiche

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Jogging-Track

Yoga-Bereich

Kinderspielplatz

Abschluss - 4. Quartal 2025.

Zahlungsplan: 70/30.

Eigenschaften der Wohnungen

Kommt nur mit Küchenarmatur

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die einzigartige Lage sorgt für bequemen Zugang zu allem, was das Leben in Dubai hell und lebendig macht. Circle Mall, Dubai Marina, und die wichtigsten Autobahnen der Stadt, wie Al Khail Road und Sheikh Mohammed bin Zayed Road, sind ein paar Minuten entfernt, so dass Sie in die Innenstadt, Strände und andere Sehenswürdigkeiten schnell.