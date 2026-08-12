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Wohnimmobilien in Oblast Odessa, Ukraine

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Odessa
3299
Lymanka
313
Tschornomorsk
10
Welykodolynske
8
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4 869 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 989 m²
Stockwerk 7/3
Einzigartiges 3-stöckiges Penthouse im Zentrum von OdesaEin einzigartiges 3-stöckiges Pentho…
$3,00M
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 78 m²
Soll eine stilisierte 2-Zimmer-Wohnung von 78 m 2 in der Premium-Atmosphäre in der Cultural …
$220,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 677 m²
GERICHTSHOF FÜR MEINEN GERICHTSHOF IM FLUSS 124A; 677 m 2 bis 124; AUSSCHREIBUNG Es gibt ei…
$1,20M
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 227 m²
Das Haus in Odessa. Das Gebiet der Stadt, die Stadt Mizzkowska, Sovignon 1 in der Mitte. Vol…
$385,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 47 m²
37112 Ich werde eine geräumige Ein-Zimmer-Wohnung im Consul LCD verkaufen. Gesamtfläche von …
$160,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
Nr. 1893. Wir bieten Ihnen zum Verkauf eine geräumige Wohnung einen Schritt entfernt von pl.…
$165,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 15 m²
36889 Zum Verkauf 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Pervomaisky, nur 400 Meter vom Meer ent…
$12,800
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
Nr. 1165. . Selling 2 - x floor house in r - not st. Dmitry Donsky. Gesamtfläche von 200 qm.…
$150,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 500 m²
12915 Verkauf 4 - x Apartmenthaus mit einem Grundstück in Hektar 5 in der Stadt Tsarskoye - …
$310,000
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Zimmer in Odessa, Ukraine
Zimmer
Odessa, Ukraine
Fläche 10 m²
Nr. 5054. Wir bieten ein Zimmer auf Moldavanka auf der Straße zu verkaufen. Und. Kutuzakiya.…
$7,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 32 m²
38455 Ein Studio mit fertigen Reparaturen in der Wohnanlage Acropolis-3, Sektion A wird zum …
$67,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 459 m²
26296 Ich werde ein luxuriöses Herrenhaus auf Tairov verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 459…
$680,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 116 m²
ANHANG Wir bieten zum Verkauf eine Dreizimmerwohnung in der Wohnanlage "Console" auf der Pis…
$100,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
37946 Verkauf von 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage "Mikhailovsky Stadt", Moldavanka. Die W…
$51,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 25 m²
34,062. Ich werde eine separate 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in einem gemieteten Haus v…
$21,500
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 180 m²
12326 Selling 3 - x Stock Haus auf Tairov. Dreistöckiges Stadthaus mit Design-Reparatur. Das…
$310,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 24 m²
33273 Ich werde ein 1-Zimmer-Wohnung mit Renovierung in Via Roma Wohnanlage verkaufen. Die G…
$44,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 20 m²
26507 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in der N. Borovskiy Street verkaufen. Moderne Renovier…
$18,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
31326 Ich werde eine Wohnung in einem neuen Haus auf Pädagogisch verkaufen. Gesamtfläche von…
$115,000
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Zimmer in Odessa, Ukraine
Zimmer
Odessa, Ukraine
Fläche 9 m²
36326. Zu verkaufen Zimmer mit Reparatur und Möbel in einer Gemeinschaftswohnung Wir bieten…
$8,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 43 m²
35855 Zu verkaufen Wohnung in der Wohnanlage Rosenthal. Gashaus. Die Gesamtfläche beträgt 43…
$43,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
30264. Ich werde ein stilvolles Haus in der Nähe des Meeres in der Umgebung von Dacha Kovale…
$240,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 41 m²
ANHANG Wohnung im Wohnviertel von Kadorr City an der Krasnov Straße. Reparaturen von Bauherr…
$69,706
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 650 m²
16659. Dreistöckiges Haus in Sauvignon auf einem Grundstück von 15 Hektar mit einer Gesamtfl…
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
25247 Ich werde eine Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Derby Style House auf der Fontana St…
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 46 m²
17836 Ich verkaufe ein Zwei-Zimmer-Wohnung auf Pishonovskaya. Das Hotel liegt im Innenhof mi…
$28,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 43 m²
24836 Ich werde eine Einzimmerwohnung in Chernomorka verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 43 …
$43,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 57 m²
36768. Zwei-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnviertel Cadorr zu verkaufen. 60. Pearl. Schöne…
$122,800
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 412 m²
20192 Wir bieten zum Verkauf ein Haus in der Nähe des Neuen Marktes. Separates dreistöckiges…
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Wohnung in Odessa, Ukraine
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Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
26846 Ich werde ein 1-Zimmer-Wohnung in der LCD Marine Symphony verkaufen. Es befindet sich …
$75,000
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