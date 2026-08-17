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Wohnimmobilien in Tschornomorsk, Ukraine

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 75 m²
32704 Ich werde eine geräumige Einzimmerwohnung in Chernomorsk auf der ersten Linie aus dem …
$79,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 112 m²
35372. Ich werde eine geräumige Dreizimmerwohnung in Chernomorsk mit direktem Blick auf das …
$86,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 93 m²
3844 Ich werde eine 2-Zimmer-Wohnung mit einer Terrasse am Meer verkaufen. Die Gesamtfläche …
$29,999
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 56 m²
35522. Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Chernomorsk auf der Sail Street. Die Gesamtfläche …
$45,000
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Haus in Tschornomorsk, Ukraine
Haus
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 210 m²
Ich schlage vor, ein Luxushaus in einem renommierten Black Bank Club zu verkaufen. Die erste…
$275,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 110 m²
36339 Wohnung zum Verkauf in Chernomorsk, nur 150 Meter vom Meer entfernt. Die geräumige Woh…
$65,000
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TekceTekce
Haus in Tschornomorsk, Ukraine
Haus
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 200 m²
35284. Zum Verkauf ein gemütliches dreistöckiges Haus mit einer Fläche von 200 m2 auf einem …
$215,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 92 m²
35410. Zum Verkauf eine gemütliche und geräumige Vier-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 92…
$83,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 97 m²
35371. Zum Verkauf Dreizimmerwohnung mit großen Reparaturen in Chernomorsk. Die Gesamtfläch…
$85,000
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Wohnung in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 85 m²
35386. Wir bieten zum Verkauf eine gemütliche Wohnung von 85 m2 im Herzen von Chernomorsk au…
$60,000
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